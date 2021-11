Magazine BFF Girls é atração do Terça no Teatro, em Goiânia Trio formado por Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro se apresenta na noite desta terça-feira no Teatro Sesi

Formado por Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro após se conhecerem no The Voice Kids (globo) em 2016/2017, as BFF Girls estão conquistando o mundo da música pop brasileira. O trio ultrapassa a marca de 160 milhões de visualizações no YouTube. A música Meu Crush, por exemplo, tem 1 milhão de plays no Spotify. O show híbrido delas será realizado nesta terça-...