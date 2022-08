Magazine Biblioteca Mágica Novo Ato será inaugurada nesta sexta-feira em Goiânia

A Cia. Novo Ato, em parceria com a Maroja produções, inaugura nesta sexta-feira (19), às 19 horas, na Rua Dr. Sebastião Fleury Curado, nº 193, Setor Crimeia Leste, uma biblioteca de livros de ilusionismo pensada com a função de democratizar o conhecimento do universo da mágica para a comunidade, artistas iniciantes e profissionais. A Biblioteca Mágica Novo Ato p...