Magazine Bicentenário da Independência: um panorama de Goiás na visão dos estrangeiros que passaram por aqui Na quarta e última reportagem sobre o bicentenário da Independência do Brasil, veja análises, curiosidades e relatos de como era Goiás 200 anos atrás

Em 1839, caiu o mundo em Goiás. O Rio Vermelho, cortando a então capital Vila Boa e que produziu tanta riqueza em forma de ouro no século 18, bufava, com suas águas arrastando tudo o que encontrava pela frente. Aquela grande enchente mudou a geografia local. Onde hoje está a réplica da Cruz do Anhanguera, bem em frente à atual Ponte da Lapa, a mesma da casa d...