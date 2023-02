Móveis em formatos orgânicos, revestimentos com pedras e detalhes em madeira. Plantas e fibras não podem faltar, assim como o uso de cores que remetem a elementos naturais. A biofilia em ambientes internos ganha força na arquitetura e na decoração em 2023 e mostra que a tendência que veio para ficar.



O termo biofilia descreve a tendência inata do ser humano de buscar conexões com a natureza. Ele vem da junção das palavras grega bios (vida) e philia (amor), que significa “amor pela vida”. Na arquitetura e na decoração, ele serve para dar um charme a mais aos ambientes e proporcionar uma sensação ainda maior de tranquilidade e bem-estar às pessoas.

Mas o contato com a natureza não é restrito a quem mora em casa com quintal e ganha força em ambientes dos centros urbanos, até mesmo para contrapor à vida corrida nas metrópoles. “Pedras naturais como granito, mármore e quartzo têm sido uma alternativa muito procurada como elementos estéticos, trazendo para ambientes como salas e varandas o aconchego aliado à sofisticação”, diz Lia Galera arquiteta da Brasal Incorporações.

A arquiteta explica que o uso de plantas naturais e muita madeira já estava em alta nos últimos dois anos, mas a pedra veio para complementar essas combinações. E não são aquelas pedras quadradinhas e polidas de antes. São em formatos orgânicos, sem grandes acabamentos, remetendo à forma como são encontradas na natureza.

“As pessoas querem chegar em casa e ter um respiro, um descanso. Quando a pessoa tem a possibilidade de levar a natureza para dentro de casa, isso traz um aconchego, descansa a mente”, diz Lia.



Despertar dos sentidos

Também na linha da decoração biofílica, ganha força a utilização de elementos em formatos orgânicos, da serralheria associada à marcenaria e ao vidro. Tudo isso aliado a uma iluminação natural e ambientes integrados e funcionais, o que ajuda a despertar os sentidos.

Essa é a linha que o arquiteto de interiores William Hanna tem adotado em projetos recentes. “Uma casa bonita de ser ver ou uma casa bonita de se estar?”, questiona. O profissional conta que conciliar a estética com o acolhimento tem sido a tônica dos pedidos para as residências, por conta da demanda das pessoas por aconchego e conforto. “Aquele ambiente que, por ser tão requintado, inibe as pessoas usufruírem dele, definitivamente está caindo em desuso”, aponta.

O arquiteto aposta em diferentes texturas: elementos naturais nos adornos, como vasos de vidro com plantas secas, além de esculturas em pedra e madeira. Nos sofás, belas mantas de crochês remontam ao acolhimento, assim como os tapetes e o mobiliário em corda da varanda.

Mas a tendência não se aplica apenas aos lares. O design biofílico tem ganhado espaço em ambientes comerciais e até na casa do Big Brother Brasil 23. Basta conferir o banheiro que remete a uma gruta, ou os quartos nas temáticas deserto e fundo do mar. No mobiliário da cozinha, os armários do VIP são em tom verde-escuro enquanto os da Xepa, em madeira clara.

Não faltam referências para quem quiser trocar as linhas retas por silhuetas orgânicas, e apostar nos elementos botânicos como forma de ampliar o sentido de bem-estar.