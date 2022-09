Magazine Biquini Cavadão, Céu e BaianaSystem são as principais atrações do PiriBier Festival será realizada de 7 a 9 de outubro no Passeio das Águas Shopping

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o PiriBier Goiânia está de volta no calendário de eventos com a 13ª edição que será realizada no Passeio das Águas Shopping de 7 a 9 de outubro. O evento vai trazer 200 rótulos de cervejas artesanais, entre marcas goianas, nacionais e internacionais e no palco shows do Biquini Cavadão, Céu e BaianaSystem. A ex...