Atualizado em 22/11/22 às 12h33min



O cinema do Goiânia Shopping vai oferecer ingressos a partir de R$ 10 nesta quinta (24) e sexta (25). Na promoção da Black Friday organizada pela rede Kinoplex, as sessões terão preço único de meia-entrada. As exibições nas salas 2D custarão R$ 10, e o ingresso para filmes em 3D será vendido por R$ 12.

A programação completa com os filmes exibidos e os horários será divulgada nesta quarta (23). As bombonieres também estarão em promoção na Black Friday do cinema do Goiânia Shopping. Na compra de um combo de pipoca salgada, a pipoca doce pequena sai por R$ 1.

A programação deve incluir os filmes Adão Negro, ET - O Extraterrestre, Nada é Por Acaso e Pantera Negra - Wakanda Para Sempre, que estão em cartaz atualmente.

