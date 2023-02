Depois de passar o dia concentrados em espaços nos setores Bueno e Marista, os foliões do Carnaval dos Amigos saíram em cortejo a partir das 18 horas pelas ruas da capital para o grande encontro na Avenida 85, entre a T-11 e T-63, no Setor Bueno. Um verdadeiro mar de gente tomou conta do lugar. A animação ficou por conta da cantora Maristela Muller e da banda É Dipherente.



Na Av. 85, vários blocos se encontraram para curtir o pré-carnaval de Goiânia. Além dos oficiais, Bloco dos Amigos, Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu, Carnarock e Blokinho Aê, era fácil encontrar foliões de grupos fora do guarda-chuva do Carnaval dos Amigos, como os participantes dos blocos do Cerrado e Cateretê, que em outras edições participaram da festa oficial, mas este ano optaram por fazer uma folia independente, com encontro marcado na Praça da T-55, também no Setor Bueno.



A chuva até chegou de forma rápida no final da tarde nas concentrações dos blocos, já na Av. 85. Para alegria dos foliões, apenas chuviscos. Até o destino, agentes de trânsito e policiais garantiram um trajeto seguro. Um dos destaques do Carnaval dos Amigos foi a pipoca, ausente na edição 2022, realizada fora de época e na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.



A ideia do Carnaval dos Amigos começou em uma mesa de bar no Flamingo Restaurante em 2003. A primeira edição contou com apenas um bloco, com 50 foliões na rua, todos do mesmo ciclo de amizade. Quem vê toda estrutura de hoje, não imagina que no início os barris de chope eram transportados por um carroceiro. Até 2018, o destino dos foliões era o Parque Vaca Brava.



Ano a ano dobrava o número de foliões na avenida goiana. Em 2008, apenas três blocos faziam parte da festa. Em 2018, a edição chegou ao número de 12, o maior da história do Carnaval dos Amigos. O Bloco dos Amigos e o Bloco Café Nice são os mais antigos. Na última edição antes da pandemia, mais de 50 mil pessoas agitaram as ruas.