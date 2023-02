A folia pré-carnavalesca de Goiânia mostra sua força neste sábado, com blocos independentes que provam que a festa vai muito além do Carnaval dos Amigos. Entre as principais programações está o Bloco do Cateretê, que traz show das cantoras Grace Carvalho e Maíra Lemos.

A promessa é de mais de seis horas de show, em seis ambientes, a partir das 13 horas. Musas do carnaval goiano, Grace Carvalho e Maíra Lemos comandam a festa com muito samba na voz e no pé.

Depois da concentração no Cateretê Bar e Restaurante, o bloco sai para a rua com trio elétrico puxado pela Bateria Acadêmicos, com cerca de cem ritmistas. O trajeto será a partir da Avenida T-2, no Setor Bueno, até a Praça da T-55, onde haverá o encontro com o Bloco do Cerrado.

Essa será a quinta edição da festa do Cateretê, e tem um público estimado em 750 pessoas. “Nosso Bloco, pelo segundo ano consecutivo, é o primeiro a esgotar os ingressos. Temos muita responsabilidade para trazer aos nossos foliões um dia de muita alegria, para todas as faixas etárias, com atendimento de qualidade”, diz uma das organizadoras do evento, Juliane Tokarski Pereira.



Com espaço para receber cerca de 1 mil foliões, o Bloco do Cerrado traz uma mistura de ritmos ao pré-carnaval de Goiânia. No mesmo lugar, a Turma da Batucada, o Grupo Sambagô e o DJ Ferrá apresentam um amplo repertório carnavalesco. Já a banda Liga Joe leva o melhor do pop rock para enriquecer a festa.



O open food e open bar completos já são tradição do bloco, que este ano traz uma novidade. Mulheres terão banheiro tipo camarim, climatizado e confortável.



A concentração começa às 12 horas, no Cerrado Bar e Restaurante, na Avenida T-3. A partir das 17 horas, a turma se desloca até a T-55, onde se encontra com o bloco do Restaurante Cateretê. O encerramento da festa está previsto para as 19 horas. Os ingressos custam R$ 290. Mais iInformações pelo telefone 32744615.



Outras festas



SÁBADO (11/2)



Bloco 9+1

Realizado no meio da Rua 91, entre o Evoé Café, a Casa Amarela e Microbar do Malandro, o Bloco 9+1 conta com roda de coco da banda Sucupira e DJs sets de Wace e Bigchacal. A intenção é ocupar a rua do Setor Sul a partir das 14 horas. Entrada gratuita. Informações: @evoecafe.



Bloquinho Meu Pai Te Ama

Com trio elétrico e concentração no Moema Sunset e Night, localizado no Setor Bueno, o bloquinho Meu Pai Te Ama contará com open bar, feijoada e discotecagens. A concentração está prevista para às 12h. Ingressos: R$ 210.



Aquecimento Grito Goiânia

Shows de Kira Spirandelli, Maaju, Iná Avessa, Teodoro, Dan Better e Bexis, além de discotecagens especiais, tomam conta do aquecimento Grito Goiânia, na Perimetral Open Mall, na Vila João Vaz, a partir das 16 horas. Detalhes no @festivalvacaamarela.



Bloquinho na Vibe do K10

Querm misturar axé com sertanejo? O Bloquinho na Vibe do K10 terá shows de Lucca Biel, Categoria de Base, Mad Dodz e Kamisa 10. A folia é realizado na Alameda Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista, em frente ao Alabama Chopperia.

Ingressos: R$ 170. Para mais informações: 39990222.



DOMINGO (12/2)



Show de Toninho Geraes

O autor de grandes sucessos do samba brasileiro, a exemplo de Mulheres e Se a Fila a Andar, Toninho Geraes embala o Carnaval do Breguellas Universitário a partir das 13 horas. Os ingressos custam R$ 30. Informações: 982976544.