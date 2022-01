Magazine Bob Dylan vende catálogo de músicas para Sony Music Não foram revelados os valores do acordo com a Sony. Segundo informações da indústria, como as revistas Billboard e Variety, o acordo chegaria a mais de US$ 200 milhões

Bob Dylan anunciou a venda de todo seu catálogo de músicas para a Sony Music nesta segunda (24). O acordo, concluído em julho de 2021, inclui desde a primeira gravação, em 1962, até lançamentos futuros. Não foram revelados os valores do acordo com a Sony. Segundo informações da indústria, como as revistas Billboard e Variety, o acordo chegaria a mais de US$ 200 milh...