Magazine Bolsa Hugo de Carvalho Ramos garante a publicação dos livros de Geraldo Rocha e Maria Luísa Ribeiro O prêmio garante a publicação dos dois títulos, previstos para serem lançados durante as celebrações do aniversário de Goiânia de 90 anos

A narrativa de uma família da Bahia que, em busca do eldorado durante a construção de Brasília, mergulha nos dissabores sociais do Brasil Central. É esse o ponto de partida para Encruzylhadas, livro do escritor Geraldo Rocha que conquistou a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, edição 2022, na categoria prosa. A escritora Maria Luísa Ribeiro também ganhou o...