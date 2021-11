Magazine Bolsonaro, Lula, Doria, Ciro e Moro lamentam morte de Marília Mendonça Podcast Podpah cancelou entrevista com petista após queda de avião que levava a cantora

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, nesta sexta-feira (5), após a queda do avião no qual ela viajava. "Nossos sentimentos aos familiares e milhões de fãs da música, do carisma e da irreverência da cantora Marília Mendonça. Que Deus dê forças e conforte o coração de todos os que perderam um ent...