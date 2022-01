Magazine Bombeiro no parquinho Tiago Abravanel sugere “edição da paz” no BBB 22 e revolta internautas. Naiara Azevedo, Luciano e Natália disputam primeiro Paredão

O ator e cantor Tiago Abravanel, 34 anos, compartilhou a sua perspectiva sobre a edição do Big Brother Brasil 22 (Globo) para os colegas de confinamento na madrugada de segunda (24), após a formação do primeiro paredão do programa. Estão na berlinda Naiara Azevedo, Luciano e Natália. A eliminação é nesta terça-feira, após capítulo de Um Lugar ao Sol. O at...