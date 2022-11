Quem já foi em um karaokê na vida, com certeza cantou ou escutou Total Eclipse of the Heart. Isso porque o hit dos anos 1980 é um dos mais queridos entre os fãs de música pop. Quando as luzes do palco se acenderem, os primeiros acordes da banda começarem e a voz da dona do sucesso mundial, a galesa Bonnie Tyler, 71 anos, ecoar no show na capital, um filme vai passar na cabeça de quem acompanhou essa fase. A apresentação será neste sábado (26), a partir das 21 horas, no Goiânia Arena. A promessa é de uma noite nostálgica.

Além de reviver o maior clássico da carreira, a estrela não deixará outros hits memoráveis de fora, caso de Holding for a Hero. Escrita para o filme Footloose, a canção segue presente na cinematografia em filmes e séries de super-heróis. It’s a Heartache, Lost in France e The Best (conhecida na voz de Tina Turner) são outros sucessos. “Quero que todos cantem junto comigo, eu e minha banda somos como uma família e enquanto estivermos no palco, garantiremos que todos tenham momentos incríveis”, disse ela, em entrevista ao POPULAR.

No palco, além da participação de David Mackay, que produziu os dois primeiros álbuns da cantora nos anos 1970, também farão parte do show os compositores Kevin Dunne, Brian Cadd e Stuart Emerson, além dos novos colaboradores Sir Barry Gibb e Amy Wadge. A banda também vai apresentar canções do seu último registro Between the Earth and the Stars. Lançado em 2019, o disco conta com 14 faixas e marca o retorno da galesa ao estúdio depois de seis anos. No repertório, três duetos, com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi.

Bonnie Tyler está no Brasil desde o início de novembro com sua turnê comemorativa dos 50 anos de carreira. Ela passou por Tubarão (SC), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Depois de Goiânia, ela encerra em Salvador (Bahia). Por incrível que pareça, é a primeira vez que Bonnie Tyler se apresenta no País. Os shows estavam previstos para acontecer em maio de 2020, mas precisaram mudar de data por consequência da pandemia. Os bilhetes adquiridos anteriormente continuam valendo.

“Eu já me apresentei em todo o mundo e ainda amo subir ao palco e divertir meus fãs fantásticos. Está sendo incrível essa jornada. Eu amo o Brasil e meus fãs brasileiros. Realmente não esperava essa recepção inacreditável deles. Acredito que tudo vem na hora certa e mais coisas estão por vir em breve”, comenta a artista, reconhecida pela sua voz rouca e potente. Bonnie Tyler e banda chegam em Goiânia nesta sexta-feira e a expectativa da organização é receber 10 mil pessoas no show, que deve ter cerca de 1h30 de duração.



Reconhecimento

Não é apenas pelo hit Total Eclipse of the Heart que Bonnie Tyler é reconhecida dos fãs brasileiros. Em 1986, a galesa gravou o dueto Sem Limites pra Sonhar, com o cantor Fábio Jr. Depois disso, eles nunca mais se encontraram. A canção, lançada no Fantástico, da Rede Globo, liderou as paradas de sucesso com o álbum homônimo vendendo mais de 400 mil cópias, um marco na época. Em 2018, a faixa foi regravada pela então dupla sertaneja Victor e Leo. A diva pop não incluiu a parceria na sua turnê comemorativa pelo Brasil.

Bonnie se lembra com carinho da parceria. “O Fábio Jr. é um amor de pessoa, quando vim ao Brasil para gravar nossa faixa ele me deu um lindo anel de ouro com pedras cravejadas que guardo até hoje. A faixa foi número 1 e isso foi muito empolgante”, ressalta. A estrela inclusive se diz disposta a gravar um novo dueto com um artista nacional. “É um País com músicos incríveis, mas, para ser sincera, não conheço a maioria deles, mas se vier um bom projeto de participação com um grande artista brasileiro, por que não pensar nisso”, afirma.

Bonnie não tem tantas parcerias bilíngues na carreira. Além de Fábio Jr., outro dueto foi com a cantora grega Sofia Arvaniti, em Pethaino Stin Erimia, primeiro lugar na Grécia em 1992. Depois, ela regravou Total Eclipse of the Heart com a francesa Kareen Antonn, que passou dez semanas no topo da França em 2004. Vince Gill, Cher, Shakin’ Stevens e Todd Rundgren foram outros colaboradores. Em 2013, ela lançou seu álbum de influência country Rocks and Honey, gravado no lendário Blackbird Studios, em Nashville (EUA), com David Huff.



Sucesso rebobinado

Total Eclipse of the Heart, lançada como single no Reino Unido, em 1983, e depois em seu álbum do mesmo ano Faster Than the Speed of the Night, conta com mais de 830 milhões de visualizações no YouTube. À época, a artista foi indicada ao Grammy de Melhor Videoclipe, mas perdeu para Michael Jackson, por Billie Jean. A canção tem tanta força que é impossível citar a artista sem falar do hit. Mas isso não quer dizer que Bonnie seja uma artista de apenas um sucesso. Na década de 1970, por exemplo, ela emplacou dois grandes singles nas paradas, Lost In France e It's a Heartache.



Com uma letra que fala sobre a desilusão amorosa de alguém que espera por seu amado, Total Eclipse of the Heart vira e mexe reaparece. Em 2017, tornou-se a música mais baixada do iTunes nos EUA, deixando para trás Despacito, de Luis Fonsi. Também esteve presente na trilha sonora dos filmes brasileiros Deserto Particular e Eduardo e Mônica, inclusive é cantada pelos personagens. Sem contar a presença na série Glee, conhecida por fazer diferentes covers de música. Recentemente, a faixa teve mais um empurrão ao chegar no TikTok se tornando hit para as gerações mais novas.



Timbre especial

Além da vitalidade, o que vem chamando atenção também na turnê pelo Brasil é que Bonnie Tyler segue com um timbre especial intacto, contraído depois que ela se submeteu a uma cirurgia nas cordas vocais. Ela deveria fazer um repouso de um mês, mas não conseguiu ficar sem falar e retornou aos palcos antes do fim do período de repouso. O resultado desse pós-operatório não recomendável foi uma transformação vocal. Logo em seguida, com o primeiro disco ela chegou ao sucesso nos EUA, com It’s a Heartache. Para comparação, a sua voz estava mais rouca em relação a gravação de Lost in France.



Nascida em Skewen, pequena vila perto de Swanse, do País de Gales, Bonnie foi influenciada pelas maiores vozes femininas dos anos 1960, especialmente Tina Turner e Janis Joplin. Ela foi descoberta pelo caçador de talentos Roger Bell em 1974. Dois anos depois, a RCA Records lançava seus dois singles de estreia My! My! Honeycomb e o hit de sucesso Lost in France. Na década de 80, gravou várias trilhas sonoras de filmes, incluindo o hit Holding Out for a Hero for Footloose, e o single indicado ao Grammy Here She Comes. Detentora de vários prêmios e indicações, Bonnie tem quase 20 discos de estúdios gravados e uma legião de fãs pelo mundo.



SERVIÇO

Show: Bonnie Tyler turnê de 50 anos de carreira

Data: Sábado, 26 de novembro, a partir das 21 horas

Local: Goiânia Arena / Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás

Ingressos: Variam de R$ 90 (meia solidária, com doação de 2kg de alimentos/arquibancada) a R$ 520 (inteira, cadeira vip fã)

Informações: www.meubilhete.com