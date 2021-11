Magazine Bordados fazem parte de patrimônio imaterial da cidade de Goiás Série do POPULAR aborda os 20 anos do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade concedido à antiga capital

Aos 8 anos de idade, a empresária Milena Curado aprendeu a bordar com sua avó. Na cidade de Goiás, esse tipo de aprendizado é algo natural. As habilidades, em várias áreas, costumam ser transferidas no seio das famílias dentro de seus casarões de longos corredores, portas de madeira de lei e quintais que parecem não ter fim. É em um desses imóveis da antiga Vila Boa que...