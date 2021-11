Magazine Boris Fausto fala da morte e transita por gêneros em seu novo livro Em 'Vida, Morte e Outros Detalhes', historiador e memorialista narra sua infância e juventude com elegância

Pense em uma imagem do futebol, esporte adorado pelo historiador Boris Fausto desde menino. Um jogador que se sinta à vontade em todas as posições, na zaga, no meio de campo, no ataque. Autor de estudos que se tornaram clássicos da história a partir de 1970, como Revolução de 1930 e Trabalho Urbano e Conflito Social, e memorialista em um período mais recente, c...