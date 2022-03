Magazine Botox pirata pode causar infecções graves Especialistas alertam para o risco de problemas provocados por produto que tem venda proibida no Brasil

Aos 35 anos, a farmacêutica Luisa Zaiden começou a fazer uso da toxina botulínica com o objetivo de manter a pele com a aparência jovem, retardando os sinais de envelhecimento. A técnica é chamada de botox preventivo. “Várias amigas se submeteram à aplicação e gostaram do resultado. Conversando com minha dermatologista e minha dentista, decidimos que já era o...