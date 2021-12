Magazine Branco Mello, do Titãs, recebe alta após mais de um mês internado Músico descobriu um tumor na hipofaringe (região de entrada para o esôfago) em estágio inicial

Após mais de um mês internado para o tratamento de um câncer reincidente, o cantor e baixista do Titãs, Branco Mello, 59 anos, teve alta hospitalar no último sábado (11). O músico passou por uma cirurgia na hipofaringe em novembro. "Olá, amigos! Depois de 32 dias no hospital, finalmente estamos em casa para continuar a recuperação da minha cirurgia! Leio sempre todos ...