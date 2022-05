Magazine Brasileiro que deixou balé russo após invasão na Ucrânia está no Municipal do Rio de Janeiro O bailarino David Motta Soares poderá ser visto em O Lago dos Cisnes

Na tarde desta quarta-feira (11), o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro fazia um dos últimos ensaios para a estreia de O Lago dos Cisnes, de 1877, composto por Piotr Ilitch Tchaikovsky e coreografado por Marius Petipa, com libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. Nas coxias, era preciso desviar de braços, pernas, troncos, corpos, que no c...