Magazine Brasileiros mantêm a tradição do Carnaval em Portugal Com blocos pelas ruas, a festa, que foi trazida pelos portugueses para o Brasil, ganha traços tupiniquins

A loja que vende fantasias, situada em uma das principais avenidas comerciais do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, está lotada. A vendedora chama uma senha: “360, por favor”. E ainda estamos no meio da tarde. A quantidade de pessoas no local escolhendo roupas, máscaras e acessórios coloridos não deixa dúvidas: é Carnaval. Sim, é Carnaval também por aqui e com ...