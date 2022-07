Consumo consciente e sustentável já é tendência há um bom tempo e a revenda de peças está entre as maneiras queridinhas de renovar o guarda-roupa até mesmo das maiores fashionistas. Quem ainda não se rendeu à magia dos brechós está perdendo verdadeiros tesouros - e se engana quem ainda tem em mente a ideia de que roupas usadas são sinônimo de peças velhas e surradas. O brechó é um negócio que possui acervo cuidadosamente garimpado, higienizado e reformado para, só então, ser revendido.

Entre as diversas propostas encontradas pela capital, está a revenda de peças de segunda mão de grandes marcas e grifes a preços mais acessíveis. Desde 2018, a empresária Adriani Martins garimpa achadinhos de grife e etiquetas famosas no Cabide Brechó, localizado no Setor Serrinha. As peças são selecionadas cuidadosamente, higienizadas e as devidas manutenções são feitas antes de chegar aos cabides e araras, que tem atualização do acervo feita frequentemente por meio do perfil do Instagram do espaço (@cabidebrechogyn).

“Comecei vendendo de forma on-line as minhas peças de uso pessoal. Vendia para amigos, para amigos de amigos e a ideia foi crescendo”, conta Adriani. Além de encontrar verdadeiros tesouros entre calças, camisas, blazers, vestidos, sapatos e acessórios voltados para o público feminino, ela vê o consumo de peças garimpadas como algo que dá mais identidade à maneira de se vestir. “São peças muito interessantes, entre vintages, de marca e importadas, com conceito diferente do que está hoje no fast fashion. Não que a gente não goste do que está ‘na moda’ hoje, mas os garimpos tornam a maneira de se vestir mais original e exclusiva”, avalia.

Nos últimos meses, com a chegada das frentes frias, ela diz que as jaquetas e blazers estão entre as peças preferidas das clientes. Além do garimpo realizado pela equipe, o Cabide Brechó trabalha com venda em consignação. Funciona assim: as clientes interessadas em revender peças de seu acervo pessoal leva os desapegos para a loja física, onde será feita uma análise detalhada de cada peça, que vai passar por manutenção posterior. Em seguida, é passada uma lista de sugestão de preços para cada item; quando vendido, o brechó fica com comissão de 50%.

Brechós especializados em itens de luxo de marcas nacionais e internacionais ganharam força especialmente com as redes sociais e se tornaram um nicho consolidado no Brasil por meio de diversas plataformas de e-commerce ou pelas redes sociais. Peças de grifes e marcas famosas também estão no acervo, mas não são o maior foco do Brechó Peça Rara, que mescla de tudo um pouco no processo de garimpo, como explica a sócia e gestora Rosa Maria Oliveira. “Desde que a peça esteja em bom estado, vendemos de tudo e, por isso, não somos um brechó de luxo. Queremos incluir todos os públicos”, comenta. O brechó começou há 15 anos em Brasília e abriu a primeira unidade em Goiânia em 2019, no Setor Marista. Hoje, o Peça Rara conta com mais uma unidade no Jardim América - mas não só isso. Durante a pandemia, o brechó se tornou uma franquia, com 47 unidades espalhadas pelo País.

Leia também:

- Biocosméticos com matéria-prima do Cerrado

- Temporada do tosse: saiba reconhecer os tipos e os perigos

- Mirantes apresentam os cartões-postais de Goiás

“Na nova unidade, conseguimos incluir o público masculino, porque a demanda era grande. Na unidade do Marista, as peças são voltadas para o público feminino e infantil”, comenta Rosa. O local também trabalha no esquema de consignação de itens. “E quando as peças não passam pela nossa triagem de revenda, existe o braço social do brechó, que destina as roupas para instituições de caridade - se o cliente permitir, é claro”, diz.



Brechós do Centro

Quando o assunto é garimpo, difícil não citar os tradicionais brechós do Centro da cidade. Na Avenida Goiás, o Bazar d’Luxo tem proposta multimarcas e está entre os queridinhos na hora de repaginar o armário. Virando a Rua 4, quase esquina com a Goiás, o Brechó Bagatela reúne de tudo um pouco: de peças para o dia a dia até vestidos e bolsas de festa, repletos de paetês. Na Avenida Paranaíba, o Breshop conta com a clássica plaquinha de quem adora uma pechincha: “tudo por 10 reais”.



Na Rua 15, está localizado um dos cantinhos mais coloridos da região central. O Empório Armário começou em 2013 e tem proposta multimarcas e revende peças Farm, Mercatto e Oh, Boy! e funciona todos os dias. Quem está à frente do brechó é Thaís Moreira, que também é organizadora do Encontro de Brechós, iniciativa que começou em 2016 e hoje já reúne mais de 50 expositoras por edição. Em formato de uma grande feira que ocupa o Centro, o próximo encontro é no dia 7 de agosto. “O propósito é levar moda sustentável, empreendedorismo feminino e arte para o Centro da cidade”, comenta Thaís.

Garimpo on-line

A praticidade de acompanhar a atualização do acervo no celular, com as medidas, preços e até ideias de looks nas fotos e legendas. Alguns fazem toda a transação de forma virtual, outros realizam reservas de peças por intermédio das redes sociais para o cliente fazer a retirada na loja. O POPULAR selecionou dez brechós goianos com diferentes propostas e atendimento on-line para garimpar peças sem sair de casa:



@brechodonacarola As vendas do Brechó Dona Carola funcionam pelo Instagram. Basta sinalizar o interesse na peça publicada e combinar a entrega ou retirada no Setor Oeste.

@vintageinamaionese Lookinhos vintage garimpados Brasil afora podem ser encontrados no perfil do Instagram da Vintagei, que realiza todo o processo de forma on-line e possui taxa fixa de entrega para Goiânia de R$ 15.

@maedeplantabrecho Curadoria vintage clássica, street e de grifes são a proposta do brechó on-line Mãe de Planta. Calças de alfaiataria e camisas de grandes marcas estão entre os destaques do acervo.

@nevoa.brecho Mãe e filha estão à frente da curadoria do Névoa, um brechó com proposta cool e atemporal e que realiza a revenda de peças de clientes por meio da consignação após avaliação das roupas.

@acheisupercool Com proposta de moda upcycling, a Achei Super Cool faz a estilização das roupas garimpadas com tecidos de segunda mão, criando novas peças limitadas e diferentonas.

@kacambax Moda e artes visuais andam lado a lado na Kaçamba Fashion, brechó que possui garimpos e peças com intervenções de artistas da cidade em seu acervo.

@brave_brecho Com garimpos do moderno ao vintage, o Valente brechó faz todo o processo de venda pelo Instagram e realiza a entrega das peças na casa do cliente.

@crieasasbrecho Maiôs vintage, biquínis e roupas levinhas para o verão estão entre os destaques do brechó on-line Crie Asas, que realiza os trâmites por meio do Instagram.

@excentrikabrecho O Excêntrika Brechó possui loja física Rua T-49, no Setor Bueno, mas dá a possibilidade de reservas e compras de peças pelo WhatsApp para quem quiser garantir o seu garimpo de forma on-line.

@_menosemais_ Em Goiânia, é possível encontrar itens seminovos das maiores grifes do mundo como Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci e Burberry por meio do perfil do Instagram Menos é Mais.