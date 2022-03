Magazine Bridgerton volta com o desafio de manter interesse do público com novos protagonistas Série estreou segunda temporada na Netflix com novas aventuras amorosas dos irmãos da família Bridgerton

Com a pompa e circunstância de um baile com a presença da rainha da Inglaterra, Bridgerton estreou sua segunda temporada na Netflix. A série volta com mais dramas de alcova e fofocas do mundinho aristocrático da Londres do período da Regência (1811-1820). Porém, os novos episódios chegam com um novo status se comparados aos que lançaram a produção no Natal ...