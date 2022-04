Magazine Britney Spears anuncia gravidez do 3º filho Por meio de um post no Instagram, cantora relevou novo bebê e falou sobre depressão durante a gestação

A cantora Britney Spears anunciou, nesta segunda-feira (11), que está grávida do seu terceiro filho, o primeiro com Sam Asghari, de 27 anos. Por meio de um post em seu perfil oficial do Instagram, ela afirmou que achava que tinha ganhado peso na viagem e que o casal chegou a brincar que era excesso de comida. “Meu marido brincou: 'Você está grávida de comida, boba'. E...