Magazine Bruna Marquezine se pronuncia sobre polêmica por usar fantasia de enfermeira sexy Em nota, a atriz afirma que batalha para que as mulheres tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas suas escolhas profissionais e pessoais e diz lamentar não ter tido conhecimento do impacto da fantasia antes

Bruna Marquezine, 26, se pronunciou publicamente na noite desta quarta (3) sobre a polêmica por ter usado uma fantasia de enfermeira sexy no Halloween. Em comunicado publicado em suas redes sociais, a atriz disse que respeita todas as profissionais de enfermagem e as vê como "heroínas". "Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolh...