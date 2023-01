Com canções energéticas e sensíveis, a cantora goiana Bruna Mendez realiza um show especial nesta quinta-feira (5), às 19 horas, no Sesc Centro. A ideia é apresentar as músicas que formam o elogiado disco Corpo Possível Deluxe, lançado em 2021 e sucesso de reproduções nas plataformas digitais. O show é gratuito com retirada de ingresso pelo Sympla.

Bruna caminha pelo pop, R&B e pela MPB, trazendo elementos orgânicos por meio de sua banda. “Esse show em especial carrega um clima de fim de festa, já vou me despedindo do Corpo Possível e apresentando algumas músicas novas para começar a pensar em novos lançamentos e uma nova estética”, explica a cantora.

Com quatro discos lançados e 12 anos de carreira, Bruna vive integralmente para a música. Em 2019, por exemplo, Corpo Possível foi disponibilizado nas plataformas, e, em 2021, a artista lançou a versão Deluxe, que conta com três faixas a mais e carrega feats com Tiê, Davi Sabbag e June.

O álbum ainda contou com uma edição especial em CD lançado no Japão. Com o sucesso de vendas, o projeto rendeu uma versão em vinil lançada em setembro de 2021 no Japão, Europa e Estados Unidos.

Já em 2022, a cantora apresentou o single Temporal em lançamento exclusivo pelo Colors, uma das maiores janelas virtuais de novos artistas internacionais. Uma de suas canções, Tropical, integra a trilha sonora da série Tudo Igual SQN, da Disney Plus.

Serviço

Show de Bruna Mendez

Nesta quinta-feira (5), a partir das 19 horas

Local:

Sesc Centro, Rua 15, Centro

Entrada gratuita

Informações: 39331700