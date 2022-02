Magazine Brunna, Gustavo e Paulo André formam o quinto Paredão do BBB 22 Em noite eletrizante com cinco indicados, Eliezer e Jessi conseguem escapar da berlinda em Prova Bate-Volta

Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André formam o quinto paredão do Big Brother Brasil 22. O trio disputa a permanência no BBB 22 após uma dinâmica que dividiu a casa em três grupos na noite deste domingo (20/2). Ao todo, cinco nomes foram apontados para compor a berlinda, mas dois se salvaram na Prova Bate-Volta. A formação teve início no meio da semana, quando Bru...