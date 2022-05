Após a morte do pai, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, usou o perfil do Instagram para compartilhar um vídeo e prestar sua homenagem nesta terça-feira (10). Deusdedites Felix de Miranda morreu em Goiânia, na casa onde vivia e segundo a assessoria de imprensa do artista, as causas da morte foram senilidade e hipertensão. No vídeo, Bruno canta para o pai a música Estrela de Ouro e na legenda compartilhou um texto de Henry Sobel. “Que o senhor te receba em seus braços, meu herói”, finalizou o cantor.

Há pouco mais de 10 anos, Deusdedites sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, desde então, se encontrava acamado por conta das sequelas. Ele deixou esposa, cinco filhos e 11 netos. Em 2017, durante o programa Altas Horas, Bruno se emocionou ao comentar sobre o estado de saúde do pai e relatou que ele já não tinha mais consciência. “Ele tá com AVC, tá doentinho. Eu o amo muito”, relatou na época. Marrone lembrou na ocasião, também emocionado, que perdeu o pai em 2016.

“Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando, enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram. E você diz: ‘Pronto, ele se foi’. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo: ‘Ele se foi’, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria: ‘Ele está chegando’”, diz o texto de Sobel compartilhado por Bruno.

