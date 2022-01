A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano e o rapper Hungria foram anunciados como novas atrações da programação do Verão Sertanejo em Caldas Novas. O evento começa nesta sexta-feira (7) e será encerrado no sábado (8), em palco montado no Lago Termas Parque. A abertura dos portões nos dois dias será a partir das 20 horas.

A organização também confirmou a dupla Diego e Arnaldo e o sertanejo Felipe Grilo. As novas atrações substituem Gusttavo Lima, Felipe Araujo, que testaram positivo para a COVID-19, e Luiza e Maurilio, que morreu aos 28 anos no dia 29 de dezembro em Goiânia em decorrência de um tromboembolismo pulmonar.

Outra baixa no festival é a dupla João Bosco e Gabriel, que deveria se apresentar nesta sexta-feira. O show estava na previsão dos organizadores para acontecer na noite de hoje e foi transferido para amanhã, o que gerou um choque na agenda dos artistas, motivando cancelamento da apresentação dos donos do hit “Alô ex-amor”.

As novas atrações se juntam a Zé Vaqueiro, Hugo e Guilherme, Xand Avião, Guilherme e Benutto, Tierry, Kevin O-Chris, João Bosco e Vinícius, Bruno e Denner, Felipe Nunes e Douglas e Vinícius.

Da música eletrônica shows de Dubdogz, formado pelos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt, Malifoo (projeto de Eduardo Berenguer) e Chemical Surf, da dupla Hugo e Lucas Sanches. A organização do festival não divulgou as atrações de cada dia nem a ordem das apresentações.

Para a entrada no evento é necessária a apresentação do comprovante de vacinação correspondente à 2ª dose ou dose única, com o prazo de pelo menos 10 dias. Quem não comprovar a imunização, deverá apresentar teste de Covid feito há menos de 48 horas com resultado negativo.