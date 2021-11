Magazine 'Cabeça de Nêgo' estreia no Globoplay e traz reflexão sobre racismo Aclamado em festivais, longa faz um retrato da escola pública como instrumento de revolução social

Aclamado pelo público e pela crítica em festivais, o filme cearense Cabeça de Nêgo traz em sua narrativa um manifesto contra o racismo e a precariedade do sistema educacional no Brasil. Dirigido e roteirizado por Déo Cardoso, o longa chegou ao catálogo do Globoplay e foi inspirado no movimento de ocupação de escolas ocorrido em São Paulo, em 2015.Cabeça de Nêgo cont...