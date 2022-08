Magazine Caetano Veloso apresenta nova turnê neste sábado em Goiânia Aos 80 anos e cheio de gás, Caetano Veloso apresenta a turnê do disco Meu Coco neste sábado (20), no Centro de Convenções da PUC Goiás

No disco Meu Coco, o destemido Caetano Veloso, 80, mais uma vez ecoa num grito estrondoso suas inquietações políticas e sociais. “Não vou deixar, não vou. Não vou deixar você esculachar com a nossa história”, conclama em Não Vou Deixar, umas das canções do álbum de inéditas. O baiano traz a turnê do novo trabalho em comemoração aos seus 80 anos, completos no d...