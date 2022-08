Magazine Caetano Veloso completa 80 anos neste domingo Compositor de diversos sucessos e dono de uma voz inconfundível, Caetano Veloso, o pai da Tropicália, celebra a data com especial no Globoplay

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. Você é linda. Mais que demais. Você é linda sim. Minha mina preciosa, meu império. Feliz de quem penetre o teu mistério. Onde está você agora? Love, love, love. Caetano Veloso vive imerso num universo onde as palavras, mesmo que embaralhadas aleatoriamente no meio de t...