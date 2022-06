Prontos para uma noite que promete ficar na memória dos goianos assim como as palavras de João Gilberto ficaram no coco de Caetano Veloso? Será aberta nesta quarta-feira (8/6) a venda de ingressos para o show da turnê “Meu Coco”, que trará Caê a Goiânia no dia 20 de agosto.

O espetáculo em comemoração aos 80 anos do cantor será no Centro de Convenções da PUC Goiás, às 21 horas. Os ingressos do primeiro lote estarão disponíveis para a compra antecipada a partir das 18 horas de hoje, no site https://baladapp.com.br.

Os valores variam de acordo com a área escolhida para ver o show. Os lugares serão distribuídos em fileiras com preços que vão de R$ 160 (meia) e R$ 320 (inteira) até R$ 560 (inteira), com R$ 280 a meia entrada.



Leia também:

- Dança que cura: Deborah Colker chega a Goiânia com novo espetáculo

- Caetano Veloso faz show em Goiânia em comemoração aos 80 anos

“Meu Coco” é o primeiro álbum de inéditas do baiano desde 2012, quando lançou “Abraçaço". No disco é possível perceber as inquietações políticas e sociais do músico, em canções de letras críticas e potentes como "Anjos Tronchos", que traz uma reflexão sobre as redes sociais, e melodias gostosas como em "Não Vou Deixar", música que lembra o Caetano dos tempos de "Alegria, Alegria".



A performance em Goiânia terá clássicos do tropicalista que marcaram a música brasileira. “Fazer show como parte da divulgação de um LP novo é um hábito velho, do tempo dos discos físicos. No show procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registrem momentos históricos do meu trabalho”, destacou o cantor em seu material de divulgação.



O baiano, que completa 80 anos no dia 7 de agosto, será acompanhado no palco por um grupo de músicos conceituados. Entre eles estão: Lucas Nunes, que produziu o álbum “Meu Coco”; Kainã do Jeje; Pretinho da Serrinha; Rodrigo Tavares; Alberto Continentino; e Tiaguinho da Serrinha.

SERVIÇO

Assunto: Caetano Veloso faz show da turnê “Meu Coco” em Goiânia

Quando: 20 de agosto (sábado)

Horário: 21 horas

Ingressos: https://baladapp.com.br/

Valores do primeiro lote

PLATÉIA INFERIOR:

Filas A > K

R$ 560 (inteira)

R$ 280 (meia)

Filas L > U

R$ 480 (inteira)

R$ 240 (meia)



PLATÉIA SUPERIOR:

Filas V > ZD

R$ 400 (inteira)

R$ 200 (meia)



Filas ZE > ZI

R$ 320 (inteira)

R$ 160 (meia)