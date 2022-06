Magazine Caldas Country 2022 libera vendas de ingressos que chegam a R$ 8 mil; confira valores As atrações principais acontecerão nos dias 12 e 13 de novembro. Quem comprou os bilhetes em 2020 e em 2021 podem usá-los na edição 2022.

As vendas de ingressos para o Caldas Country 2022 começaram na noite desta quarta-feira (1°). As atrações principais acontecerão nos dias 12 e 13 de novembro, além disso haverá uma pré-festa no dia 11 de novembro. Os shows terão pelo menos 12 a 15 horas de música por dia, realizados no complexo montado no Park Show, na entrada da cidade das águas quentes. Os destaq...