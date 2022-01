Magazine Calendário dos grandes festivais de música prometem edições adaptadas em 2022 Os desafios são muitos para que os eventos possam acontecer novamente, a exemplo do Vaca Amarela, festival que acontece em Goiânia e emprega mais de 200 profissionais, entre artistas, técnicos, segurança e bilheteria

Na próxima semana, quando a 20ª edição do Vaca Amarela começar, prevista para os dias 20 e 21, um jejum de dois anos de Goiânia sem festivais de música terá chegado ao fim. Revista como uma das cidades que fazem parte do circuito brasileiro de eventos musicais - junto com São Paulo (SP) e Recife (PE), por exemplo - a capital goiana retoma, até então, a produção d...