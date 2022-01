Magazine Calendário musical Confira eventos de música confirmados pelo Brasil em 2022

Lollapalooza Brasil l Evento que abre o circuito de grandes festivais de música do País, o Lollapalooza apresenta entre os dias 25 e 27 de março artistas como Doja Cat, The Strokes, Miley Cyrus, Asap Rocky, Machine Gun Kelly, Foo Fighters e Martin Garrix. Já entre as atrações nacionais estão Menores Atos, Jup do Bairro, MC Tha, Clarice Falcão, Pabllo Vit...