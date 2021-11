Magazine Cama de Gato chega ao Globoplay com Paolla Oliveira e Marcos Palmeira como protagonistas Chega ao Globoplay Cama de Gato, que tem Paolla Oliveira e Marcos Palmeira como protagonistas

Uma história onde a ambição contrasta com a solidariedade. Ambientada no Rio de Janeiro, Cama de Gato, novela exibida pela TV Globo entre 2009 e 2010, chegou ao Globoplay como parte do projeto de resgate de clássicos da dramaturgia. A trama gira em torno de Gustavo Brandão (Marcos Palmeira), um rapaz dedicado aos estudos e trabalho que acaba tornando-se um empresário ...