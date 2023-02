Os caminhos de Maria Elisa Rubião (Camila Queiroz) e Orlando Gouveia (Diogo Almeida) se cruzam em São Paulo, no ano de 1934. Um bar de estudantes é o local dessa primeira troca de olhares. Marê faz o curso de Administração e Finanças, a única mulher da turma. Orlando é médico e está prestes a concluir a residência na Santa Casa de Misericórdia.

Ambos de origem mineira, os dois se apaixonam loucamente, sem terem a menor ideia de que suas famílias têm laços muito mais antigos do que aquele encontro. Essa é a trama principal da próxima novela das seis da Globo, Amor Perfeito, com estreia prevista para março no lugar de Mar do Sertão.

Filha única do empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho), Marê é em tudo o retrato da mãe, a falecida Maria Eugênia (Karen Marinho), a única que ele amou de verdade, o que faz com que seu pai seja obcecado por ela. Apesar de fisicamente parecidas, Marê e Eugênia são muito diferentes. Ao contrário da mãe, Marê é sagaz e muito independente. Conseguiu vencer a resistência do pai e foi estudar em São Paulo.

De volta a Águas de São Jacinto, Leonel insiste em mantê-la sob seu domínio, querendo obrigá-la a se casar com Gaspar (Thiago Lacerda), filho do prefeito da cidade, Anselmo Evaristo (Paulo Betti), em troca dela assumir a presidência do Grupo Rubião, o mesmo posto pleiteado por Gilda (Mariana Ximenes), sua madrasta. Mas Marê tem outros planos: está apaixonada e quer se casar com Orlando.

Um amor que também vai disputar com Gilda, depois de sobreviver a uma cilada preparada pela terrível vilã. Do fruto de seu amor com Orlando nascerá Marcelino (Levi Asaf), por quem a heroína não medirá esforços para tê-lo de volta, já que no dia em que pôs o filho no mundo teve que se separar dele.

“A Marê é muito especial na minha vida porque, além de ser uma personagem que nunca fiz nada parecido, é um grande desafio. A gente está falando sobre uma jovem mulher que quebra todas as barreiras da sociedade, dos comportamentos da época, sendo muito fiel aos seus valores, à sua essência e àquilo que ela acredita que seja correto”, destaca Camila.

“É uma mulher à frente do seu tempo, disposta a viver um grande amor, e muito resiliente com tudo o que vai acontecer na vida dela e não vai ser fácil. Ela não desiste, corre atrás do amor, corre atrás do filho, e então a gente vai ver essa mulher amadurecer e vai ser muito bacana poder acompanhar isso”, complementa Camila.

O desencontro entre Marê e Orlando se dá no momento em que o médico, num gesto impulsivo, decide se afastar dela quando cai em uma armação de Leonel para separar os dois. Para piorar as coisas, Orlando descobre que, no passado, Leonel e Virgílio (Christovam Neto), seu pai, foram sócios e que Leonel o acusou injustamente de um golpe, a fim de favorecer Anselmo.

Como resultado, Virgílio e a família foram escorraçados de Águas de São Jacinto, quando Orlando ainda era uma criança. Orlando então toma a decisão de ir estudar no Canadá na tentativa de esquecer a amada. Sem sucesso no propósito, ele volta à cidade, oito anos depois, em busca de Marê e então descobre todo o martírio sofrido por ela e o filho até então desconhecido.

“Eu estou muito entusiasmado com a novela. A novela está sendo escrita e dirigida com muito amor e cuidado. Eu me emociono a cada capítulo e acredito que não vai ser diferente com as pessoas que irão acompanhar a trama. Eu acredito que o público vai torcer pelo Orlando. Ele é um homem resiliente, que segue em busca dos seus sonhos e vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para salvar e reconquistar o seu grande amor”, conta Diogo. Amor Perfeito é criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer com direção artística de André Câmara. A obra é escrita com Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira. A direção é de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes.