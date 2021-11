Magazine Camila Queiroz e Klébber Toledo são confirmados no comando da 2ª temporada de 'Casamento às Cegas' A 1ª safra do reality esteve entre os títulos brasileiros de maior impacto na audiência do assinante da Netflix este ano, gerando conversas nas redes sociais e outros espaços

Poucas horas após encerrar o evento Mais Brasil na Tela, em que seus executivos e talentos anunciaram novas produções brasileiras para 2022, a Netflix enfim confirmou a presença de Klébber Toledo e Camila Queiroz no comando da 2ª temporada brasileira de Casamento às Cegas. A atriz esteve no alvo do furacão nos últimos dias, após a Globo anunciar que encerrará "Verda...