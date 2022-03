Magazine Camilla Faustino participa de show de Toquinho e Ivan Lins em Goiânia Cantora goiana fala sobre parceria com mestres da MPB: "É mais do que uma realização, é um sonho".

Para a cantora goiana Camilla Faustino, a participação especial no show de Toquinho e Ivan Lins, em Goiânia, tem gosto especial. “Terra da gente sempre tem aquele aconchego diferente, com rostos conhecidos, família no gargarejo, comida caseira boa antes de entrar em cena. É sempre diferente cantar ‘em casa’ pela segurança que isso dá, mas ao mesmo tempo me cobro mai...