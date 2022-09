Magazine Caminhos que levam a Portugal na nova trama das nove da Globo Elenco, em conversa com jornalistas, conta sobre seus personagens, preparação e a expectativa para a estreia da próxima novela das nove na TV Globo

Uma traição muda o destino de Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) em Travessia, próxima novela das nove da Globo, que estreia no dia 10 de outubro. Os dois eram grandes amigos, além de sócios, mas cortaram relações quando Guerra descobriu que Moretti se envolveu com Débora (Grazi Massafera), mulher com quem pretendia se casar e por quem esta...