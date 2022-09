Uma das categorias mais atingidas pela pandemia, o setor cultural retoma suas ações por Goiás com apoio de leis de incentivo, ocupação de espaços públicos e em projetos que estimulam a economia criativa. Com a recriação da Secretaria do Estado de Cultura, em 2019, os maiores desafios para os próximos anos são a manutenção e continuidade de ações que empregam diversos profissionais da classe artística.

O POPULAR perguntou aos candidatos ao governo do Estado quais as propostas e caminhos sugeridos para a dinamização da política cultural de Goiás e a valorização do patrimônio histórico de todos os cantos do Estado.

Para Cintia Dias, do PSOL, uma das ideias propostas é a priorização da cultura popular dos municípios e das periferias. De acordo com a candidata, é preciso fortalecer a Escola de Artes Basileu França.

Já para Edigar Diniz, do NOVO, a ideia é levar cultura para dentro das escolas e criar diversos tipos de parcerias. Também pretende lançar programas para incentivar entidades e associações.

Gustavo Mendanha (Patriota) entende que a cultura pode ser potencializada enquanto negócio. Para isso, é necessário ampliar a profissionalização, além de investir no destino turístico.

Para a professora Helga (PCB), a criação e ocupação de espaços nas periferias da Região Metropolitana e no interior do Estado geram condições de sociabilidade popular, criativa e democrática. Defende ainda o apoio a fenômenos culturais da população negra.

O professor Pantaleão (UP) sugere o fortalecimento dos equipamentos culturais e de memória de Goiás, como museus e centros culturais. A ideia é ampliar o investimento em toda a cadeia museológica.

O governador e candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB) defende a ampliação do Programa Goyazes e o Fundo de Arte e Cultura (FAC). Para ele, os editais de inscrição devem ser desburocratizados.

Major Vitor Hugo (PL) aposta na criação e difusão de um roteiro turístico histórico e cultural, incluindo novas ferramentas e tecnologias. Também propõe a criação de um Conselho Estadual de Cultura rotativo.

Por fim, o candidato do PT, Wolmir Amado, sugere o investimento na cultura para a população das cidades do entorno do Distrito Federal. Garante ainda ações em conjunto com o governo federal, como o incentivo dos pontos de cultura.

CINTIA DIAS (PSOL)

A cultura precisa ter visibilidade e garantia de existência, principalmente nas periferias. Vamos dar visibilidade para a cultura local, investir para valorizar o que é produzido culturalmente na periferia. Os espaços vazios serão ocupados pela arte produzida na região. Vamos criar feiras itinerantes de cultura, música, artesanato e lazer. A cada semana essa estrutura estará em um local diferente, priorizando a cultura popular dos municípios e das periferias, para que todas as pessoas tenham acesso e contato com arte, cinema, teatro, dança e tantas outras manifestações culturais que enriquecem o ser social.

Vamos desenvolver programas para resgate histórico e cultural de cada região para manter viva a história dos goianos. Para isso, vamos destacar agentes planejadores e catalisadores para identificar e desenvolver projetos de incentivo, como o caso das congadas, que são realizadas em vários municípios, mas poucos recebem atualmente atenção e recursos do governo estadual.

Além disso, vamos nos preocupar com fortalecimento do Basileu França, profissionalização e investimento da nossa orquestra, interiorizar a orquestra para dar oportunidade para os artistas do interior, fazer parcerias com municípios. Usar os teatros das cidades, muitos subutilizados, para atividades diversas com crianças para que elas possam participar das ações de lazer e cultura desde cedo.

Também vamos reforçar as atividades do Cine Cultura e levar as experiências do cinema para as cidades do interior. Aliado a isso, vamos valorizar e incentivar o Festival Internacional de Cinema Ambiental – Fica, entre outras atividades que precisam de atenção.



EDIGAR DINIZ (NOVO)

A nossa proposta é levar a cultura para dentro das escolas, criar todo tipo de parceria, lançar programas para incentivar de fato as entidades, associações, tudo que promove cultura no estado de Goiás a estarem dentro de nossas escolas.

Queremos levar para as escolas o esporte e a cultura, pois existem muitas inteligências, valores e aprendizados que só a cultura e o esporte podem fazer. Nossa intenção é que as escolas sejam sempre o centro da sociedade, de cada comunidade, cidade, bairro, por isso precisamos fomentar políticas que incentivem nestes pontos, quem promove a cultura no nosso estado está dentro das escolas, dessa forma vamos aproveitar para valorizar e divulgar o nosso patrimônio histórico.

É preciso resgatar elementos chaves da cultura goiana que são tão importantes, e com isso ajudar a divulgar também a nossa cultura para fora do nosso estado, incentivando assim o turismo em várias regiões. É com programas de incentivo à cultura dentro das escolas que atingiremos os alunos, pais, professores, desde o aprendizado, sendo assim uma ferramenta muito poderosa para formar nosso povo.

GUSTAVO MENDANHA (PATRIOTA)

Em Goiás, nós temos um berço cultural muito forte e precisamos dar atenção a esse segmento, que foi tão prejudicado pela pandemia. A ideia é que, no primeiro momento, sejam mantidos todos os incentivos e todos os editais que tradicionalmente já são publicados, enquanto são implantadas as políticas públicas que auxiliem os fazedores de cultura a tornarem as atividades lucrativas.

Eu entendo que a cultura pode ser potencializada enquanto negócio. Conversando com os fazedores de cultura do nosso Estado, identifiquei que a maior reivindicação é o suporte a profissionalização do trabalho que realizam. Diga-se, de passagem, um belíssimo trabalho!

Além disso, precisamos potencializar Goiás como destino turístico, com destaque aos artefatos culturais, utilizando como forma de mostrar nossa cultura para o restante do Brasil e do mundo, assim como é bem feito, pelo carnaval da Bahia, pelo Carnaval do Rio de Janeiro, Frevo de Pernambuco, entre outros. Goiás tem importantes atributos culturais que precisam ser valorizados.

E eu me comprometo a ter um espaço de diálogo aberto com os fazedores de cultura e investir nesse segmento que foi deixado de lado pelo atual governador. Assim como eu fiz em Aparecida, investindo na cultura e na finalização de uma obra importante como o anfiteatro Cantor Leandro, que possui uma estrutura grandiosa como os artistas merecem, eu quero poder fazer por Goiás.

MAJOR VITOR HUGO (PL)

Identificamos uma urgente necessidade na reestruturação do conceito da cultura no estado de Goiás e do fortalecimento institucional na criação de novas ações e programas que assegurem à população goiana o direito constitucional à cultura. Ofertaremos aos produtores culturais, iniciantes ou não, oficinas exclusivas para a captação de recursos e participação em editais.

Criaremos um conselho de curadoria garantindo a neutralidade decisória do acesso aos recursos disponíveis. Criaremos e disponibilizaremos um aplicativo facilitador de acesso aos editais, que sirva também para a criação de projetos viáveis e competitivos. Precisamos disseminar a criação de centros históricos, além de reestruturar os já existentes.

Devemos, ainda, criar e difundir o roteiro turístico histórico e cultural, incluindo novas ferramentas e tecnologias, como a realidade aumentada. Ainda ampliaremos o acesso à cultura para todos e valorizar as culturas tradicionais e promover novas tecnologias, em relação à história do estado. Fortalecer parcerias com empresas com a iniciativa privada para o desenvolvimento e a implantação de projetos culturais que valorizem os municípios, bem como a nossa história, os nossos costumes e valores voltados para a nossa região.

Daremos mais transparência e credibilidade social aos projetos implementados pelo governo do estado na área de cultura, com isso criaremos um Conselho Estadual de Cultura rotativo, para descentralizar a visão e proporcionar mais transparência aos processos. Apoiaremos a produção cultural de base, por meio de instalação de centros culturais em escolas de referência estaduais.

PROFESSOR PANTALEÃO (UP)

“Arte popular do nosso chão, é o povo que produz o show e assina a direção”. É com esse trecho da música Coisa de Pele, de Jorge Aragão, que começo a responder a pergunta. É necessário, antes de tudo, direcionar as políticas de Estado para ousar e valorizar a nossa cultura popular! Para isso, a Unidade Popular defende a manutenção das políticas já adotadas pela Secretaria de Estado da Cultura, mas com um amplo reforço na divulgação das políticas já existentes, acompanhada da desburocratização do acesso a elas.

Propomos, também, o fortalecimento dos equipamentos culturais de memória em Goiás, como museus e centros culturais, com ampliação do investimento em toda a cadeia museológica com formação, equipamentos e ferramentas. A criação de centros educativos de arte comunitária regionalizados, com o estudo de música, teatro, dança, artes plásticas e audiovisual de forma pública, gratuita e de qualidade.

A realização anual do Festival de Cultura Goiana, para a ampla promoção da cultura popular local e valorização dos artistas e trabalhadores da cultura do estado. A elaboração de concursos estaduais anuais, com etapas municipais, de música, dança, gastronomia, artes plásticas, teatro, escrita e audiovisual. A criação do Circuito Cultural Goiano como um programa estadual que visa promover a difusão das manifestações artísticas e culturais de Goiás de forma descentralizada, promovendo o acesso da população à diversidade de manifestações culturais e artísticas por todo o estado.

PROFESSORA HELGA (PCB)

As configurações da política hegemônica e do Estado autocrático não valorizam adequadamente os elementos histórico-culturais da nossa sociedade. Geralmente oscilam entre políticas de enaltecimento das elites, de mercantilização de produtos culturais ou de compreensão da cultura como um valor estático, “tradicional” ou folclórico. Em comum, sempre segregam manifestações culturais populares, bem como submetem o patrimônio histórico-cultural a políticas fiscalistas que redundam no subfinanciamento de órgãos e políticas.

É fundamental apreender o patrimônio histórico-cultural pelo que ele é, por sua importância para a constituição cultural, histórica e territorial/espacial, para muito além das possibilidades econômicas. Defendemos, portanto, o apoio e o incentivo a atividades culturais provenientes das camadas populares – a exemplo do rap e do hip-hop, da capoeira e do grafite – e dos fenômenos culturais da população negra e relacionados às religiões de matriz africana.

É necessária a criação e a ocupação dos espaços culturais nas periferias da Região Metropolitana e no interior do Estado, gerando condições de sociabilidade popular, criativa e democrática. Isso mediante o desenvolvimento de atividades, eventos e cursos ofertados por organizações da sociedade civil de caráter popular e pelo poder público, inclusive propiciando emprego e renda.

Essa perspectiva deve funcionar junto à recuperação e à preservação do patrimônio arquitetônico, museológico e artístico de Goiás, atualmente precarizado pela falta de interesse político. Democratizar os espaços de decisão sobre as políticas culturais em Goiás, por meio de conselhos populares e garantir que 5% do orçamento do estado seja direcionado às políticas culturais, articuladas às manifestações de cultura popular, são algumas ações imediatas possíveis para a real valorização da arte e de nosso patrimônio histórico-cultural.

RONALDO CAIADO (UNIÃO BRASIL)

Nossa gestão foi marcada pelo respeito e valorização da Cultura e essas ações serão ampliadas no próximo mandato. Com a recriação da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), foram garantidos recursos, novos projetos e mecanismos para ampliação do fomento ao setor cultural. Quitamos R$ 56,3 milhões de dívidas herdadas de gestões anteriores, a maior parte delas de editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC).

Reestruturamos o Circuito das Cavalhadas, atualmente realizado em 12 municípios (serão 15 em 2023), e retomamos o Fica, Canto da Primavera e o TeNpo, após o período crítico da pandemia. Nosso governo também incentivou a retomada de festas tradicionais como a Procissão do Fogaréu, a Romaria de Trindade e o Festival Gastronômico de Nova Veneza.

Também operacionalizamos a Lei Aldir Blanc, com repasse de mais de R$ 49 milhões a 2,3 mil projetos culturais em 2021. Foram beneficiadas mais de 15 mil pessoas, de 117 municípios. Reestruturamos a Lei Goyazes, com repasse de mais R$ 10 milhões.

Mas vamos avançar mais. Para a próxima gestão, vamos fomentar a formação e capacitação na área cultural com as escolas regionais de cultura Basileu França. O Programa Juventude Cultural também vai formar jovens de escolas públicas para atuar no setor.

Nosso plano de governo prevê a implantação do Programa Cultura Itinerante, com foco em áreas vulneráveis e pequenos municípios. Vamos investir na restauração de praças e prédios tombados nas cidades históricas.

O Programa Goyazes e o FAC serão ampliados e os editais de inscrição desburocratizados. A cultura promove educação, conhecimento, cidadania e renda. Sou um apaixonado pela cultura goiana e vamos levar esse setor a um novo patamar de realizações.

VINÍCIUS PAIXÃO (PCO)

WOLMIR AMADO (PT)

A cultura é a expressão de um povo e por isso merecerá especial destaque em nosso governo. De imediato vamos fazer um trabalho de recuperação dos grandes eventos culturais criados nos governos Marconi Perillo e que foram, por incompetência ou ciúme, abandonados pelo atual governador. Falo do festival de teatro TeNpo, em Porangatu; do FICA, na cidade de Goiás e do Canto da Primavera, em Pirenópolis. Eles voltarão a ter a estrutura e a importância que ajudaram a projetar Goiás para o mundo e a fomentar a produção cultural local.

Vamos ainda valorizar a cultura genuína goiana com apoio às diversas Cavalhadas, as Congadas de Catalão e outras localidades, a Caçada da Rainha, tão cara aos povos da Chapada dos Veadeiros e demais manifestações culturais. Iremos ainda apoiar eventos urbanos como festivais de rock e hip hop na região metropolitana da capital.

Queremos também, o que não foi feito em nenhum governo anterior, construir projetos ouvindo a população da região do entorno de Brasília. Nenhum governo investiu na cultura, em festivais para esta população abandonada, também culturalmente, pelo governo de Goiás. Aquela população merece e precisa de eventos culturais e isso será feito em nosso governo. Como candidato do futuro presidente Lula vamos buscar ações em conjunto com o governo federal, como incentivar os pontos de cultura em todas as regiões do estado e ainda reequipar centros culturais estaduais com contratações de novos professores e compra de novos equipamentos.

