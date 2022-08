O Centro Histórico de Pirenópolis recebe a programação da 21ª edição do Canto da Primavera – Mostra de Música a partir desta terça-feira (30), apresentando 25 shows regionais, oficinas, estúdio de gravação para artistas goianos e show do cantor porto-alegrense Vitor Kley, atração principal do fim de semana. A agenda segue até o dia 4 de setembro (domingo), ocupando diferentes pontos da cidade. A programação é gratuita.

Celebrando a diversidade musical produzida por artistas de Goiás, as apresentações ao vivo abarcam sonoridades como MPB, samba, rock, rap e jazz, com nomes como Bororó, Carne Doce, Débora di Sá, Terra Cabula, Chá de Gim, Pádua, Gafieira Jazz e Ricardo de Pina no line up. O Cine Pireneus é palco da abertura oficial da mostra, a partir das 19h30, com show de Juraildes da Cruz. Reconhecido pelo seu trabalho com música regional, Juraildes já colaborou com nomes como Zé Ramalho, Osvaldo Montenegro, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Alceu Valença, Pena Branca e Xavantinho.

O Cine Pireneus também recebe shows como o do grupo Gafieira Jazz na quarta-feira (31), Nilton Rabello Júnior na sexta (2) e Front Jr e Luiz Chaffin, no sábado (3). Além do cineteatro, o Largo Beira Rio e a Prainha são palco da programação musical da mostra ao longo dos seis dias, com shows de Grace Carvalho e Granfieira - Orquestra de Música Brasilera, Maracatu Baque de Rocha e a banda de rock Hellbenders, que encerra a programação às 19h20 do domingo (4).

A atração principal do fim de semana é o cantor porto-alegrense Vitor Kley, conhecido nacionalmente pelas faixas de sucesso "O Sol" e “Morena”. Ele se apresenta a partir das 21h30, no palco do Largo Beira Rio. Antes, a banda goiana Projeto Supernova sobe ao palco, às 20h40.

Atividades de formação também integram a 21ª edição do evento, com oficinas gratuitas que selecionaram os participantes por meio de edital. O professor Griff Roney ministra a oficina de percussão infantil entre 31 de agosto e 3 de setembro, na Escola Estadual Comendador Joaquim Alves. Uma oficina de DJ ministrada por Rogério Pafa e de elaboração de projetos conduzida por Pablo Lopes também estão entre as atividades, que receberam inscrições até o último dia 25.

Entre as iniciativas para conceder espaço aos nomes da nova geração da música em meio a artistas consagrados, uma das marcas do Canto da Primavera, a mostra realiza o Estúdio Primavera, projeto que recebeu propostas para a gravação de trabalhos autorais de bandas e músicos goianos. Os 12 artistas/bandas selecionados poderão escolher até duas músicas para fazer a captação, edição, mixagem e masterização com nomes gabaritados da área. As gravações poderão ser acompanhadas pelo público ao longo da semana de programação.

Histórico

O Canto da Primavera integra a agenda cultural de Goiás desde os anos 2000, firmou-se como janela da criação e valorização musical no Estado e já trouxe nomes como Milton Nascimento, Criolo e Mart'nália. Após não ser realizada em 2019 por falta de recursos, a mostra enfrentou outro desafio para a sua retomada com o início da pandemia de Covid-19, voltando a ocupar a cidade de Pirenópolis somente no ano passado.

Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) com correalização do Sesc Goiás e parceria da Prefeitura de Pirenópolis, este ano o festival conta com investimento de R$ 2 milhões de recursos estaduais. Os cachês das apresentações e oficinas variam de R$ 10 mil a R$ 17 mil e foram voltados exclusivamente a artistas residentes no Estado de Goiás, segundo a Secretaria.

SERVIÇO

21ª edição do Canto da Primavera – Mostra de Música

Quando: de 30 de agosto a 04 de setembro de 2022

Local: Pirenópolis, Goiás

Informações: @cantodaprimavera

Evento gratuito

Confira a programação:

Terça-feira (30)

Local: Cine Pireneus

19h30: Abertura Oficial – show com Juraildes da Cruz



Quarta – feira (31)

Local: Cine Pireneus

19h: Show com Gafieira Jazz

19h50: Show com Darwinson



Local: Prainha

20h30: Show com Ricardo de Pina Quinteto

21h20: Show com Maracatu Baque de Rocha



Quinta-feira (1)

Local: Cine Pireneus

19h: Show com Bruno Rejan Sexteto

19h50: Show com Débora di Sá



Local: Prainha

20h30: Show com Distoppia

21h20: Show com CL a Posse



Sexta-feira (2)

Local: Cine Pireneus

19h: Show com Bororó Quarteto

19h50: Show com Nilton Rabello Júnior



Local: Prainha

20h30: Show com Walter Villaça e os Caboclos

21h20: Show com Abluesados



Local: Largo Beira Rio

22h15: Show com Terra Cabula

23h05: Show com Grace Carvalho e Granfieira – Orquestra de Música Brasileira



Sábado (3)

Local: Prainha Beira Rio

16h: Show com Danilo Duarte

16h50: Show com Pádua e Banda

17h40: Show com Banda Mandingaman



Local: Cine Pireneus

19h: Show com Front Jr e Luiz Chaffin

19h50: Show com Gabriel Grossi Trio



Local: Largo Beira Rio

20h40: Show com Banda Projeto Super Nova

21h30: Show com Vitor Kley



Domingo (4)

Local: Prainha Beira Rio

15h: Show com João Garoto e Grupo Brasileirinho

15h50: Show com Chá de Gim



Local: Largo Beira Rio

18h30: Show com Carne Doce

19h20: Show com Hellbenders