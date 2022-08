O cantor country Luke Bell, de 32 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (29), em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. A morte do artista foi confirmada pelo seu amigo, Matt Kinmann, ao blog Saving Country Music. É o que informa o site "Independent".

A publicação informou que a causa da morte não foi informada. Acreditava que o artista havia ido para Tucson para a participação em um show.

Natural de Cody, em Wyoming, nos Estados Unidos, Bell se lançou na música em 2012 com o álbum com seu nome. Dois anos depois, ele ganhou espaço no cenário do country com o álbum Don't Mind If I Do.

O artista teve sua chance na música country quando assinou um contrato de gravação com a gravadora Thirty Tigers, com sede em Nashville, em 2016.

Ao longo da carreira, ele realizou trabalhos ao lado de nomes como Alabama Shakes, Margo Price e Langhorne Slim e tocou em slots de apoio para Willie Nelson e Dwight Yoakam.

