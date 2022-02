Magazine Cantor Jão vira personagens de filmes em novo clipe Artista diz que sempre quis um vídeo despretensioso mas divertido, no qual tivesse oportunidade de ser performático

O clipe da música Idiota, do cantor Jão, 27, lançado nesta quarta-feira (9), deve levar os fãs a uma viagem por histórias de amor icônicas do cinema. No vídeo, ele vira personagens de filmes como 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999), O Segredo de Brokeback Mountain (2005) e Homem Aranha (2002). Jão queria um clipe despretensioso, divertido e no qual tivesse ...