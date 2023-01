O cantor Jorge, da dupla com Mateus, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (24), registros de sua terceira filha. A menina é a segunda filha do cantor com a esposa, Rachel Boscatti e nasceu no fim da manhã desta segunda-feira (23), em Goiânia, pesando 3,215 kg. Os dois também são pais de Sara, de 1 ano e 8 meses.

Jorge postou fotos feitas logo após o parto e, em uma delas, aparece com a bebê no colo. “Bem-vinda, Luísa”, diz a publicação.

Além de Luísa e Sara, Jorge é pai de Davi, de 6 anos. O menino é fruto do relacionamento do cantor com a ex-mulher, a empresária Ina Freitas.

