Cantor Maurílio, da dupla com Luíza, sofre paradas cardíacas e está em estado grave, em Goiânia

O cantor Maurílio Delmont Ribeiro, da dupla com Luíza, sofreu três paradas cardíacas durante a gravação do DVD Não é o Fim do Mundo, de Zé Felipe e Miguel, na noite de terça-feira (14), em Goiânia. O cantor, de 28 anos, desmaiou e foi levado para o Hospital Jardim América. A equipe médica constatou que o cantor teve três paradas cardíacas e o submeteu à ventilação ...