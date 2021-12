Magazine Cantor Maurílio será enterrado no Cemitério São João Batista, em Imperatriz (MA) Velório está sendo realizado na Câmara Municipal da cidade. Artista morreu na tarde desta quarta-feira (29), em Goiânia

O enterro de Maurílio, que fazia dupla com Luiza, será realizado às 17 horas desta quinta-feira (30), no Cemitério São João Batista, em Imperatriz, no Maranhão. O cantor morreu na tarde desta quarta-feira (29), no Instituto Ortopédico de Goiânia, onde estava internado. A causa da morte foi identificada como um choque séptico, uma infecção generalizada que causa falência múltipla dos órgãos. O...