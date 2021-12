Magazine Cantor Maurílio tem evolução importante dos sinais vitais e equipe estuda alimentação por sonda Melhora também permite diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e do uso do respirador

O cantor Maurílio Delmont Ribeiro, que forma dupla com a cantora Luiza, segue em melhora do quadro clínico, apresentando sinais de atividade neurológica, de acordo com o novo boletim médico divulgado no fim da manhã deste sábado (18 de dezembro). Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a equipe...