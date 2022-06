Durante um show neste domingo (12), no Dia dos Namorados, o cantor sertanejo Zé Felipe acabou sendo atingido no rosto por um sapato enquanto cantava a música Revoada no Colchão, um de seus sucessos. A apresentação ocorreu na cidade Italva, no Rio de Janeiro.

Incrédulo, o marido da empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca deixou de cantar e chegou a ficar sem reação por alguns segundos. Pouco depois ele se recompôs e retomou a apresentação para alegria do público no local. Até o momento, ele não comentou sobre o ato em suas redes sociais.

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha defendeu o filho. “Credo. Que falta de respeito! Cuidado infeliz com suas atitudes. Ele estava trabalhando e levando sua arte para o público, com muito amor!”

O ator João Guilherme, irmão do artista, também saiu em defesa. "O show dele é bom pra ca****o e tem gente pensando em desviar a atenção de alguma forma. Vai entender a cabeça do infeliz", disse.

No início deste mês, Zé Felipe se apresentou em Goiás nas cidades de Indiara, no dia 1º, e em Senador Canedo, no dia 2 de junho.

O cantor irá lançar sua nova música, Bandido, com participação de MC Mari, na próxima sexta-feira (17), ao meio-dia, nas plataformas digitais.

