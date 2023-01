Muitos artistas da música já marcaram presença no bar fictício ‘Encanto da Vila’, em ‘Travessia’. Agora, chegou a vez de Alcione. Ícone do samba, ela gravou sua participação na última quarta-feira, dia 25, na cidade cenográfica situada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Acho que a primeira vez que participei de uma novela foi em Por Amor, lá nos anos 90. Apesar de já ter feito várias, é sempre uma experiência única”, diz a artista, que revela ser fã de novelas. “Adoro! Estou adorando Travessia, que teve seu início no meu Maranhão. Também não perco Mar do Sertão, com as peripécias de Sabá Bodó”, assume.

O convite para fazer parte da trama com o show no bar de Vila Isabel chegou por meio da autora, amiga de Alcione. “Gloria é uma amiga querida, de longos anos. Ela é uma Nazareth e eu sou uma Perez. Tive a oportunidade de conhecer Mauro Mendonça Filho agora, mas o DNA por si só já garante o talento. Uma honra trabalhar com ele”, diz a cantora.

Sobre a oportunidade em questão, Alcione é categórica: “é um espaço muito importante para a música. Afinal, quem não gosta de uma novela por esse Brasil? As trilhas são uma vitrine fantástica e poder participar das novelas é ainda mais especial.”

Além de embalar as cenas da novela das nove, previstas para a segunda quinzena de fevereiro, com clássicos como Não deixe o Samba Morrer e Meu Ébano, a artista ainda animou o elenco com uma palinha exclusiva de A Loba.

Na brecha entre a filmagem de uma cena e outra, nomes como Ailton Graça, que dá vida a Monteiro, e Betty Gofman, que interpreta Dona Olímpia, aproveitaram para tietar a eterna Marrom, postando vídeos e fotos nas redes sociais. Personagens como Brisa (Lucy Alves), Laís (Indira Nascimento), Helô (Giovanna Antoenlli), Stenio (Alexandre Nero), Dante (Marcos Caruso), Leonor (Vanessa Giácomo) e Caique (Thiago Fragoso) também estiveram na plateia durante a apresentação.

Ao longo da carreira, Alcione já participou de outras tramas, como Por Amor, Cheias de Charme, O Clone e Caminho das Índias.

Travessia é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. (Globo)