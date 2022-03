Magazine Cantora goiana Day lança livro nesta quinta-feira (9/3) No livro 'Esta não É Apenas uma Carta de Amor', ex-finalista do The Voice Brasil fala de relacionamento, sonhos frustrados e libertação

Uma história real apimentada com boas doses de ficção. É sobre uma paixão proibida, em que culpa e desejo caminham de mãos dadas. Assim a cantora goiana Day, ex-finalista do The Voice Brasil 2017, descreve o tom do primeiro livro da carreira, Esta não É Apenas Uma Carta de Amor, publicado pela Faro Editorial e que será lançado nesta quinta-feira (9). O roma...